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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:59

В Башкирии ожидаются морозы до -32 градусов

Также синоптики прогнозируют туман
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 7 декабря, в Башкирии ожидаются очень сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

В грядущую среду граждан республики ждет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -22,-27°, а в некоторых районах Башкирии даже до -32°. Днем будет тоже холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до -15,-20°.

Также метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и тумана, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.