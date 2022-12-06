В Уфе при разборе павильона перед бывшим магазином Castorama погиб рабочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера утром, 5 декабря, Уфе рабочий погиб при разборе павильона перед бывшим магазином «Castorama». О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, мужчина демонтировал конструкции, которые прилегали к торговому павильону, в котором раньше был строительный магазин «Castorama». В какой-то момент он рухнул со строительных лесов с высоты не менее двух метров и получил серьезную травмы головы. К сожалению, прибывшим на место ЧП медикам не удалось его спасти.

В настоящее время следователи проводят проверку по статье за нарушение, требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.