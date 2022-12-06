Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:26

В Уфе при разборе павильона перед бывшим магазином Castorama погиб рабочий

СК ведется проверку по данному факту
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера утром, 5 декабря, Уфе рабочий погиб при разборе павильона перед бывшим магазином «Castorama». О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, мужчина демонтировал конструкции, которые прилегали к торговому павильону, в котором раньше был строительный магазин «Castorama». В какой-то момент он рухнул со строительных лесов с высоты не менее двух метров и получил серьезную травмы головы. К сожалению, прибывшим на место ЧП медикам не удалось его спасти.

В настоящее время следователи проводят проверку по статье за нарушение, требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.