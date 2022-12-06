Мэр Уфы рассказал о болеющих чиновниках администрации города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что в администрации города есть болеющие чиновники.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, в республике растет количество заболевания ОРВИ. За минувшую неделю в Уфе зафиксировали около 10 тысяч случаев ОРВИ, при этом треть пациентов – дети до 14 лет. По сравнению с прошлой неделей общее количество больных выросло на 18%. Цифра превышает эпидемический порог на 61%.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во время оперативного совещания попросил своих коллег активнее участвовать в прививочной кампании.

- Чувствуется, что и у нас в коллективах достаточно серьезная заболеваемость. Значит, где-то недоработали, - сказал мэр.

Вице-мэр Уфы Денис Ганиев предложил исправить ситуацию с заболеваемостью уфимцев «профилактическо-информационной работой с Роспотребнадзором».