Суд в Уфе обязал «Фармленд» привести в порядок «Доходный дом Капкаева»

фото: Башкультнаследие

Орджоникидзевский районный суд Уфы обязал аптечную сеть «Фармленд» привести в порядок «Доходный дом Капкаева», где она владеет помещениями. Компания должна будет провести в памятнике архитектуры противоаварийные и сохранные работы. Об этом 5 декабря сообщило

По данным ведомства, ранее «Фармленд» организовал строительно-ремонтные работы в объекте культурного наследия без разрешительной документации и согласования. В ходе инспекции специалисты обнаружили, что в подвале здания деревянные перекрытия между помещениями находятся в ветхом состоянии. Также там выявили осыпание штукатурки, трещины и проседание пола.

23 мая Башкультнаследие объявило «Фармленду» предостережение о недопустимости нарушения требований об охране объектов культурного наследия. Ведомство также написало заявление в МВД Башкирии и подало иск в суд с требованием принудить компанию провести противоаварийные работы.

«Доходный дом Капкаева» располагается по улице Заки Валиди, 67. Это каменное двухэтажное здание. Его в 1910-1911 годах построил мулла первой уфимской Собороной мечети Гениатулла Мусиевич Капкаев.