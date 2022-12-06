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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:19

Квартал с аварийным жильем на севере Уфы застроят новыми домами

Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Квартал с аварийным жильем на севере Уфы площадью 6,78 га планируется застроить новыми домами

Квартал с аварийным жильем на севере Уфы площадью 6,78 га планируется застроить новыми домами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Квартал с аварийным жильем на севере Уфы площадью 6,78 га планируется застроить новыми домами. Речь идет о территории между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.

фото: Google Maps

фото: Google Maps

Согласно документу, комплексное развитие территории квартала будет реализовываться в течение семи лет. Там предполагается снести шесть аварийных жилых домов по улицам Лермонтова, Уссурийской, Суворова и Орджоникидзе. Высота новой жилой застройки не превысит 25 этажей. В квартале также можно будет размещать магазины, банки, точки общепита и спортивные площадки.