Квартал с аварийным жильем на севере Уфы застроят новыми домами

Квартал с аварийным жильем на севере Уфы площадью 6,78 га планируется застроить новыми домами Фото: Иван МАКЕЕВ

Квартал с аварийным жильем на севере Уфы площадью 6,78 га планируется застроить новыми домами. Речь идет о территории между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.

фото: Google Maps

Согласно документу, комплексное развитие территории квартала будет реализовываться в течение семи лет. Там предполагается снести шесть аварийных жилых домов по улицам Лермонтова, Уссурийской, Суворова и Орджоникидзе. Высота новой жилой застройки не превысит 25 этажей. В квартале также можно будет размещать магазины, банки, точки общепита и спортивные площадки.