В Башкирии у 56 организаций долг по зарплате составил 708 млн рублей

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В Башкирии у 56 организаций долг по заработной плате составил 708 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном агентстве рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

По данным чиновницы, по состоянию на 1 ноября 5 914 этих предприятий не получил жалованье вовремя. В течение месяца размер долг снизился на 32 миллиона, а число организаций на девять. Как отметила Иванова, 70% подобных предприятий являются банкротами.

Министр добавила, что погасить задолженности по зарплате на сумму 134 миллиона рублей удалось благодаря работе межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости и задолженности по заработной плате в республике.