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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:59

На Украине погиб 21-летний контрактник из Башкирии Алексей Михайлов

Он был уроженцем деревни Дмитриевка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/karmadm

Фото: vk.com/karmadm

На Украине в ходе СВО погиб 21-летний парень из Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодой человек родился в деревне Дмитриевка. Окончив девять классов школы в селе Ефремкино, он поступил в Уфимский филиал государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Завершив обучение, Алексей этим летом заключил контракт с российскими Вооруженными силами. В ходе специальной военной операции Михайлов служил оператором комплекса радиопомех. Меньше месяца, 11 ноября, он погиб.

Церемония прощания с Алексеем Михайловым предварительно должна состояться в парке Победы села Кармаскалы послезавтра, 7 декабря, в 12:00.