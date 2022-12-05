«Черкизово» выкупила «Русское зерно» в Башкирии за 6,4 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Группа компаний «Черкизово» выкупила в Башкирии ГК «Русское зерно». Об этом рассказал «РБК Уфа».

Московский агропромышленный комплекс «Михайловский» (входит в ГК «Черкизово») одержал победу в торгах по продаже активов «Русского зерна», которые находились под контролем банка «Траст».

Продажа состоялась по начальной цене – 6,37 миллиардов рублей. «Траст» выставил холждинг в начале октября. Одним лотом продавались права требования к «Птицефабрике Башкирия», «Турбаслинскому бройлеру» на 3,1 миллиарда рублей, 100% в уставных капиталах «Турбаслинского бройлера», «Башкирского зерна», «Башкирского зерна+» и «Уфимского комбината хлебопродуктов».