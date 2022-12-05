Выпущенную в Уфе школьную форму стали продавать в Москве и Санкт-Петербурге

фото: vk.com // Радий Хабиров

Школьную форму, которую шьют на фабрике «Оптри» в Уфе, стали продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Саратовской областях. Об этом 5 декабря в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, расширить географию продаж фабрика смогла благодаря санкциям: «С рынка ушли иностранные бренды, и уфимская фабрика смогла стать для них достойной заменой. Сейчас предприятие выпускает от 1000 до 3000 изделий в сутки – на четверть больше, чем до пандемии», сказал Хабиров.

Он добавил, что сейчас на швейном производстве работают 40 сотрудников. Общая площадь фабрики составляет 1,3 тыс. квадратных метров. В 2020 году предприятие получило субсидию – 3 млн рублей на покупку сырья и оборудования по республиканской программе развития легкой промышленности. В 2021 году по той же линии господдержки фабрика вернула часть затрат на ткани, материалы и оборудование.