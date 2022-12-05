Радий Хабиров поручил Минздраву решить проблему с невозможностью записи к врачу

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Радий Хабиров поручил региональному Минздраву вплотную заняться вопросом невозможности записаться к врачу, а при необходимости – и принимать серьезные кадровые решения. На оперативном совещании в правительстве республики Хабиров задал вопрос – что конкретно было сделано за последние дни для решения проблемы. В свою очередь, глава ведомства здравоохранения Айрат Рахматуллин заявил, что уже в минувшую пятницу они отправились по районам, опросили местное население и сделали вывод, что в некоторых местах нужно «решать проблему точечно».

- Вы же министр, принимайте кадровые решения. Если кто-то не справляется, значит, надо убирать и все, - категорично подытожил Хабиров.