Парламент Башкирии на фоне санкций намерен усилить поддержку инвесторов

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который на фоне санкций призван усилить поддержку инвесторов промышленного сектора

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который на фоне санкций призван усилить поддержку инвесторов промышленного сектора. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, республика будет стимулировать промышленное производство через механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Эти соглашения предусматривают налоговые льготы.

– Раньше этот механизм предусматривал открытие новых производств или их модернизацию (так называемый СПИК 1.0), а с августа 2019 года формат был изменен и переориентирован на внедрение новых технологий и запуск на их основе серийных производств (СПИК 2.0). В текущем году ситуация на рынке сильно изменилась, санкции затруднили трансфер технологий. В соответствии с требованиями времени предлагается параллельно применять оба механизма – СПИК 1.0 и СПИК 2.0, дав инвесторам равные возможности, – отметил парламентарий.

В качестве примера поддержки Толкачев привел производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. При заключении СПИК их освободят от уплаты налога на прибыль, который подлежит зачислению в региональный бюджет. Сейчас это 17% от прибыли. В то же время производители химической продукции и металлических изделий смогут снизить ставку налога на прибыль до 5%.