Депутат из Башкирии стал добровольцем батальона Салавата Юлаева и отправится на СВО

фото: vk.com // Рустам Шарипов

Председатель Совета депутатов Хайбуллинского района Башкирии Тимур Рямов записался добровольцем в ряды батальона имени Салавата Юлаева, который будет участвовать в зоне специальной военной операции. Об этом 4 января сообщил глава муниципалитета Рустам Шарипов.

– Тимур Давлеткильдиевич […] на сегодняшний день проходит боевое слаживание в составе батальона имени Салавата Юлаева. Мы гордимся этим поступком нашего земляка, – написал чиновник.

Тимуру Рямову 46 лет. С 1997 по 2016 годы он работал в органах внутренних дел Хайбуллинского района: был милиционером патрульной службы, инспектором ДПС, начальником штаба ОВД и замначальника отдела МВД. Председателем местного Совета депутатов Рямов стал с января текущего года. Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что батальон Салавата Юлаева отправят в зону СВО 20 декабря.