Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Москву поболеть за любимую команду КВН

Мавлиев признавался, что болеет за команду из Уфы "Особое мнение"

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Москву, чтобы поболеть за любимую команду КВН. Градоначальник даже «засветился» в эфире Первого канала – его показали сидящим в зрительном зале во время выступления уфимской команды «Особое мнение».

Ранее Мавлиев в своих соцсетях призывал всех своих подписчиков посмотреть выступление КВН-щиков на «Кубке мэра Москвы». Это ежегодная игра КВН, где молодые коллективы соревнуются за право выступить в Высшей лиге. В 2022 году побороться за выступление приехали салаватская команда «Город красивых девушек» и уфимская команда «Особое мнение».