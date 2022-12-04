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НовостиОбщество4 декабря 2022 17:17

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Москву поболеть за любимую команду КВН

Градоначальник даже «засветился» в эфире Первого канала
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Мавлиев признавался, что болеет за команду из Уфы "Особое мнение"

Мавлиев признавался, что болеет за команду из Уфы "Особое мнение"

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Москву, чтобы поболеть за любимую команду КВН. Градоначальник даже «засветился» в эфире Первого канала – его показали сидящим в зрительном зале во время выступления уфимской команды «Особое мнение».

Ранее Мавлиев в своих соцсетях призывал всех своих подписчиков посмотреть выступление КВН-щиков на «Кубке мэра Москвы». Это ежегодная игра КВН, где молодые коллективы соревнуются за право выступить в Высшей лиге. В 2022 году побороться за выступление приехали салаватская команда «Город красивых девушек» и уфимская команда «Особое мнение».