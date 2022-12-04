Фото: ХК "Салават Юлаев"

Игроки ХК «Салават Юлаев» собрали тонну собачьего корма для бездомных животных. На матче с челябинским «Трактором» «юлаевцы» объявили удивительную благотворительную акцию: перед ледовой площадкой установили специальные ящики, куда болельщикам предлагалось положить упаковку корма и получить взамен настоящую шайбу. К акции присоединилась и сеть зоомагазинов «Ветна», которая пообещала удвоить количество корма.

Болельщики с энтузиазмом восприняли предложение, и вскоре ящики были переполнены. А один из фанатов и вовсе пришел на игру с плакатом «Меняю клюшку на 100 килограммов собачьего корма». Плакат заметил капитан команды Григорий Панин – и обмен состоялся под бурные аплодисменты болельщиков. В итоге «юлаевцам» удалось собрать 480 килограммов собачьего корма, «Ветна» сдержала свое обещание, и в итоге в приют для бездомных животных «Дом надежды» отправилась посылка весом в целую тонну!

Отметим, что такую добрую традицию Григорий Панин заложил еще в прошлом году, когда в честь своего дня рождения объявил сбор корма для животных.

- Хочется в эти праздничные дни помочь тем, кто сам за себя постоять не может, – объяснил тогда свою задумку Панин.