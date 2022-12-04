В Уфе директор ритуальной компании украл у пенсионера 2 миллиона рублей

Пенсионеру вернули всего его накопления. Фото: МВД по РБ

В Уфе директор ритуальной компании вынес из квартиры пожилого пенсионера почти 2 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, вся история началось с того, что жители многоэтажки на улице Свердлова обеспокоились странным запахом, доносящимся из квартиры одинокого старика. Прибывшие спасатели и полицейские вскрыли дверь, но оказалось, что зловонный запах исходит от кучи мусора, а сам же владелец квартиры находится в больнице. когда 83-летний уфимец вернулся домой, то обнаружил, что из серванта пропали его накопления в размере почти 2 млн рублей, и обратился в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что в тот вечер в квартиру приезжали и ритуальщики, а по отпечаткам пальцев, оставленным на серванте, быстро удалось выйти и на воришку. Им оказался 30-летний директор ритуальной компании: мужчина признался, что искал в шкафу документы, а когда увидел деньги, то не смог справиться с искушением.

- В настоящее время 30-летний горожанин заключен под стражу. Также он возместил 83-летнему дедушке всю сумму причиненного ущерба, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.