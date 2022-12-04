Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о затягивании строительства школы на 1225 мест в Затоне

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев с рабочим визитом посетил микрорайон Затон, где оценил ход строительства новой школы «Затон-Восточный» на 1225 мест. По словам градоначальника, темп стройки задан хорошо, но все же есть отставание от графика, поэтому приходится ускоряться, чтобы открыть школу в 2023 году, как это и было запланировано ранее. Сейчас строители завершили кладочные работы 1 этажа блока Д, обустраивают инженерные сети.

Также Мавлиев рассказал, что на улице Гази Загитова были построены два новых дома, и городу будут переданы 165 квартир для расселения из аварийного жилфонда.

- Совсем скоро вручим ключи нуждающимся категориям граждан, - сообщил сити-менеджер.