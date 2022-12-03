В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам строительной фирмы

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Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на сумму более 600 тысяч рублей уфимской строительной фирмой «Стройдом».

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, по версии следствия руководство фирмы три года не платило в полном объеме зарплату начальнику одного из отделов и инженеру. Так продолжалось с 2017 по 2020 год. При этом на счетах организации было достаточно денег, чтобы погасить задолженность, но деньги тратились на другие нужды предприятия.

На данный момент сотрудники следственного отдела по Советскому району Уфы допрашивают потерпевших, руководство и работников строительной организации. Также принимаются меры для погашения долгов по зарплате.