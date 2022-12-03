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НовостиОбщество3 декабря 2022 15:05

В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам строительной фирмы

Двоим работникам задолжали в общей сложности 600 тысяч рублей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на сумму более 600 тысяч рублей уфимской строительной фирмой «Стройдом».

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, по версии следствия руководство фирмы три года не платило в полном объеме зарплату начальнику одного из отделов и инженеру. Так продолжалось с 2017 по 2020 год. При этом на счетах организации было достаточно денег, чтобы погасить задолженность, но деньги тратились на другие нужды предприятия.

На данный момент сотрудники следственного отдела по Советскому району Уфы допрашивают потерпевших, руководство и работников строительной организации. Также принимаются меры для погашения долгов по зарплате.