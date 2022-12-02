В Уфе вручили ключи от новых квартир 14 семьям, купившим несуществующее жилье

фото: правительство РБ

В Уфе вручили ключи от квартир 14 семьям, купившим несуществующее жилье компаний «Капитал-Хаус», «Диал» и «Спектр». Права обманутых дольщиков восстановил застройщик «Агидель-ИнвестСтрой» по соглашению с Минстроем Башкирии. Об этом 2 декабря сообщило региональное правительство.

– Многие из граждан ждали свое жилье по шестнадцать лет, и поэтому мы решили предоставить жилье в новых домах ЖК «Белые росы», не заставляя ждать окончания строительства дома на компенсационном участке еще дополнительных три года, – рассказал «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов.

С начала 2022 года в Башкирии были восстановлены права более 2 тыс. обманутых дольщиков. Они или получили квартиры, или компенсацию за жилье.