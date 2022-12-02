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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:59

На выходных в Башкирии прогнозируются морозы до -32°

Особенно холодно будет по ночам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На грядущих выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -32°

На грядущих выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -32°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На грядущих выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -32°. Мороз прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра.

В субботу, 3 декабря, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет переменный, слабый. Ночью температура воздуха упадет до -20,-25° (местами до -32°). Днем столбики термометров покажут -15,-20° (в отдельных районах похолодает до -25°).

В воскресенье, 4 декабря, характер погоды существенно не изменится. Разве что днем ожидается небольшой снег, а температура будет на пару градусов выше.