Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 13:43

В Башкирии за угрозу убийством подростку и женщине будут судить молодого уголовника

Мужчина вышел из себя из-за замечания не распивать алкоголь, сидя на чужой машине
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Снимок с места происшествия // фото: СК РБ

Снимок с места происшествия // фото: СК РБ

В башкирском городе Стерлитамаке по обвинению в угрозе убийством подростку и женщине, а также за оскорбление полицейских будут судить 22-летнего местного жителя. Об этом 2 декабря сообщил региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел 28 октября. Обвиняемый распивал алкоголь с двумя знакомыми во дворе дома по улице Лазурной в селе Мариинский. В какой-то момент между компанией и жильцом произошел конфликт. Последнему не понравилось, что молодые люди употребляли спиртное, сидя на его BMW.

Фигурант уголовного дела направился к подъезду дома и встретил около него 17-летнего подростка. Тот прошел мимо и проигнорировал его вопрос. Тогда мужчина схватил юношу за одежду, наставил на него пневматический пистолет и стал грозить убийством. После этого злоумышленника также угрожал расправой проживающей в доме женщине. В конечном итоге очевидцы сообщили в полицию о беспорядках.

Прибывшие на место происшествия сотрудники потребовали от обвиняемого пройти с ними в отдел для проверки по факту угроз. Мужчина им не подчинился и оскорбил двоих патрульных. Впоследствии его все-таки доставили в полицию.

Обвиняемый признал вину в преступлениях и раскаялся. Несмотря на молодой возраст, его ранее уже судили за кражи, грабеж, угон авто и подделку документов.