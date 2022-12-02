Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о рейдах, которые пройдут на дорогах республики со 2 по 4 декабря Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о рейдах, которые пройдут на дорогах республики со 2 по 4 декабря. Профилактические мероприятия будут сопровождаться проверками автомобилистов, экипажи дорожной полиции будут усилены.

– Решение об усилении экипажей на федеральных и региональных автодорогах принято мной исходя из анализа аварийности. В городах и районах республики экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции, – написал руководитель региональной Госавтоинспекции в своем телеграме.

По словам Севастьянова, дополнительные меры профилактики направлены на то, чтобы не допустить тяжелые ДТП и оказывать помощь участникам дорожного движения. Главный гаишник Башкирии добавил, что сегодня вечером, 2 декабря, массовые проверки водителей в Уфе пройдут на улице Сипайловской.