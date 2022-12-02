фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Театра кукол в Уфе. Прогрессом в работе над обновлением учреждения он поделился в своих соцсетях 2 декабря.

– В старой части здания начали отделочные работы. Строители монтируют внутренние инженерные коммуникации, утепляют фасад, работают внутри, – написал руководитель региона. – Строительство пристроя завершили. Там сейчас тоже отделочные работы.

Театр кукол располагается на проспект Октября, 158. Его здание было построено в 1976 году. С тех пор там ни разу не было капитального ремонта. Завершить реконструкцию учреждения, которая началась зимой текущего года, планируется весной 2024 года. Проектом предусмотрено обновление старого здания и возведение 4-этажного пристроя, где разместятся малый зал на 135 мест, конференц-зал, зал для репетиций, мастерские и служебные помещения. В старом здании сделают большой зал на 300 мест. Общая стоимость всех работ оценивается в 778,5 млн рублей.

Пока Театр кукол находится на реконструкции, его спектакли проходят в малом зале Театра оперы и балета и домах культуры Уфы. Труппы также гастролируют по городам и селам Башкирии.