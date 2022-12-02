Авиационный кластер Башкирии вошел в реестр Минпромторга России

фото: телеграм // Андрей Назаров

В реестр Минпромторга Башкирии вошел авиационный промышленный кластер. Он объединяет 10 предприятий, в том числе Уфимское «Молния» и «ОДК-УМПО». Об этом в своем телеграм-канале 2 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Включение кластера в реестр Минпромторга России даёт возможность участникам пользоваться мерами господдержки от разработки продукции до внедрения её в серию. А со следующего года также работать в рамках льготного режима, – пояснил чиновник.

Он добавил, что программа развития Авиационного промышленного кластера предусматривает, что его участники к 2026 году достигнут ряда ключевых показателей: объем производства – 125 млрд рублей, инвестиции – 3,4 млрд, количество рабочих мест – более 26 тыс.

Сейчас участники авиационного кластера работают на двумя совместными проектами с общей суммой вложений в 242 млн рублей. Речь идет о производстве и разработке комплектующих для металлообрабатывающих станков и авиационной промышленности. Оба проекта будут реализованы до 2026 года включительно.