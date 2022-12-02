ГИБДД Уфы объявила массовые проверки водителей 2 декабря

2 декабря сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 декабря, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей в Уфе. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения и перевозки детей, а также на выявление пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Там не уточнили, где именно будут дежурить инспекторы.

Дорожная полиция призвала водителей своевременно снижать скорость, отказаться от намерения сесть нетрезвыми за руль и использовать ремни безопасности.