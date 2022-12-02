Башстат: средняя зарплата жителей Башкирии в 2022 году превысила 46,8 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии за неполный 2022 год – с января по сентябрь – сложилась в размере 48 827 рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии за неполный 2022 год – с января по сентябрь – сложилась в размере 48 827 рублей. Это на 15,6% (или на 6 418 руб.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реальная зарплата, рассчитываемая исходя из роста цен на товары и услуги, выросла лишь на 0,2%. Такие данные озвучили в Башстате.

Согласно расчетам статистического ведомства, самая высокая номинальная зарплата в текущем году регистрировалась в июле – чуть больше 50 тыс. рублей (на 24% больше, чем в том же месяцев прошлого года). В то же время меньше всего жители республики получали в январе – 40,8 тыс. рублей (тем не менее рост по сравнению с январем 2021 года составил 7,9%).

Ранее Минэкономразвития Башкирии спрогнозировало, что средняя зарплата в республике в 2025 году превысит 59 тыс. рублей.