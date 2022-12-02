На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

3 и 4 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 3 и 4 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты питания напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщила мэрия.

В субботу, 3 декабря, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);

– пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

– по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– Дворце спорта;

– Дворце молодежи;

– площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 4 декабря, продолжат работать те же рынки, кроме площадок улицы правды и возле парка Волна.

Ярмарки будут работать семь часов: с 09:00 до 16:00.