На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

3 и 4 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Олег УКЛАДОВ
На этих выходных, 3 и 4 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты питания напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщила мэрия.
В субботу, 3 декабря, фермерские рынки будут организованы на:
– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);
– пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
– по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
– возле парка «Волна»;
– Дворце спорта;
– Дворце молодежи;
– площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 4 декабря, продолжат работать те же рынки, кроме площадок улицы правды и возле парка Волна.
Ярмарки будут работать семь часов: с 09:00 до 16:00.