В строительство мельничного комплекса в Башкирии вложат 220 млн рублей

В Ермекеевском районе Башкирии могут построить мельничный комплекс с объёмом переработки до 120 тонн зерна в сутки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ермекеевском районе Башкирии могут построить мельничный комплекс с объёмом переработки до 120 тонн зерна в сутки. Компания «Башкирские злаки» намерена вложить в предприятие 220 млн рублей инвестиций и запустить его в 2024 году. Проект был представлен 1 декабря на заседании «Инвестиционный час», которое провел глава республики Радий Хабиров.

Первым этапом реализации проекта станет возведение элеватора на 15 тыс. тонн зерна. На нем будут работать 30 человек. Сельхозпродукцию планируется отправлять на экспорт – в том числе в Иран, Азербайджан и Казахстан.

По итогам обсуждения проект мельничной комплекса был внесен в список приоритетных. Правительство Башкирии возместить инвестору часть затрат на покупку оборудования.