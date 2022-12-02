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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:07

Суд признал ничтожным договор о строительстве жилого дома на берегу озера Кашкадан в Уфе

С иском в арбитраж обратилась прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Арбитражный суд Башкирии по требованию прокуратуры признал недействительным договор о строительстве жилого многоквартирного дома на берегу озера Кашкадан

Арбитражный суд Башкирии по требованию прокуратуры признал недействительным договор о строительстве жилого многоквартирного дома на берегу озера Кашкадан

Фото: Рустем АХУНОВ

Арбитражный суд Башкирии по требованию прокуратуры признал недействительным договор о строительстве жилого многоквартирного дома на берегу озера Кашкадан. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, в феврале 2015 года мэрия Уфы и компания «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова. В намеченный срок объект возведен не был, а в июне 2020 года стороны подписали новое соглашение – на этот раз на комплексное развитие территории. Оно предусматривало строительство многоэтажного дома с паркингом.

В нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал только 5% от площади предоставленной земли. В связи с этим прокуратура подала иск в Арбитраж республики с требованием признать сделку ничтожной. Суд занял сторону ведомства.