Суд признал ничтожным договор о строительстве жилого дома на берегу озера Кашкадан в Уфе

Арбитражный суд Башкирии по требованию прокуратуры признал недействительным договор о строительстве жилого многоквартирного дома на берегу озера Кашкадан Фото: Рустем АХУНОВ

Арбитражный суд Башкирии по требованию прокуратуры признал недействительным договор о строительстве жилого многоквартирного дома на берегу озера Кашкадан. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, в феврале 2015 года мэрия Уфы и компания «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова. В намеченный срок объект возведен не был, а в июне 2020 года стороны подписали новое соглашение – на этот раз на комплексное развитие территории. Оно предусматривало строительство многоэтажного дома с паркингом.

В нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал только 5% от площади предоставленной земли. В связи с этим прокуратура подала иск в Арбитраж республики с требованием признать сделку ничтожной. Суд занял сторону ведомства.