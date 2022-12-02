Житель Башкирии несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать

фото: МВД РБ

В башкирском городе Белебее местный житель несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать. Об этом сообщило региональное МВД.

По данным полиции, в день происшествия 35-летняя потерпевшая пришла к подруге, где они стали пить алкоголь. Позже к застолью присоединился ее 36-летний супруг. Когда спиртное закончилось, и пара стала собираться домой, мужчина высказал жене свое недовольство по поводу того, что она не ждала его дома, а пришла пить к подруге.

– Начался словесный конфликт, а затем супруг пустил в ход кулаки. Житель Белебея бил женщину руками и ногами, а потом взял с кухни железный молоток и нанес несколько ударов по голове. После этого мужчина просто ушел спать, – передали в правоохранительном ведомстве.

Впоследствии полиции поступило сообщение о пострадавшей женщине. Потерпевшую в бессознательном состоянии госпитализировали. Сотрудники разбудили ее супруга и доставили в отдел внутренних дел. Там он оказал неповиновение, за что на него составили протокол.

Сейчас специалисты оценивают тяжесть вреда здоровью пострадавшей. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Мужчина задержан.