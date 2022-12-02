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НовостиЗдоровье2 декабря 2022 7:30

Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм COVID-19 среди жителей Башкирии

На него приходится 95,8% случаев инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Среди жителей Башкирии преобладающим по заболеваемости штаммом COVID-19 сейчас является омикрон ВА/ВА5

Среди жителей Башкирии преобладающим по заболеваемости штаммом COVID-19 сейчас является омикрон ВА/ВА5

Фото: Андрей АБРАМОВ

Среди жителей Башкирии преобладающим по заболеваемости штаммом COVID-19 сейчас является омикрон ВА/ВА5 – на него приходится 95,8% случаев заражения. Об этом 2 декабря со ссылкой на результаты мониторинга сообщил местный Роспотребнадзор.

Также 2,5% инфицированных заразились версией омикрона ВА.2.75 – его называют «кентавром». Также в регионе выявили два случая нового штамма «цербер». Он распространяется быстрее предшествующих версий.

Отметим, что самый распространенный в Башкирии штамм ВА/ВА5 впервые в России зарегистрировали в июне текущего года.