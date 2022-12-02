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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:44

В Башкирии женщина угодила под колеса Lada Granta и попала в реанимацию

Ранее водителя лишали прав
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Дуванском районе Башкирии 39-летняя женщина попала под колеса легковушки. Ее госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в седьмом часу вечера 1 декабря на 176 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Там 33-летний местный житель за рулем Lada Granta сбил женщину, когда она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

В ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в реанимацию местной больницы.

В дорожной полиции добавили, что ранее водителя лишали прав.