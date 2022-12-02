Хабиров подписал указ о частичном возмещении расходов на газификацию для участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выдаче сертификатов на частичное возмещение расходов на газификацию для участников специальной военной операции или членов их семей Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выдаче сертификатов на частичное возмещение расходов на газификацию для участников специальной военной операции или членов их семей. Соответствующий документ был опубликован на едином официальном портале правовой информации 1 декабря.

Руководитель региона поручил местному правительству определить источник финансирование сертификатов.

Согласно тексту указа, помимо участников СВО и членов их семей право на льготу по газификации имеют:

– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

– инвалиды со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума;

– многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.