Хабиров подписал указ о частичном возмещении расходов на газификацию для участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выдаче сертификатов на частичное возмещение расходов на газификацию для участников специальной военной операции или членов их семей
Фото: Олег ЗОЛОТО
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выдаче сертификатов на частичное возмещение расходов на газификацию для участников специальной военной операции или членов их семей. Соответствующий документ был опубликован на едином официальном портале правовой информации 1 декабря.
Руководитель региона поручил местному правительству определить источник финансирование сертификатов.
Согласно тексту указа, помимо участников СВО и членов их семей право на льготу по газификации имеют:
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
– инвалиды со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума;
– многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.