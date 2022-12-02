На следующей неделе в 34 жилых домах Уфы отключат воду

На следующей неделе, с 5 по 8 декабря, воду отключат в 34 жилых домах Уфы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, с 5 по 8 декабря, воду отключат в 34 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

5 декабря (понедельник): с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах по улице Машиностроителей, 14, 14/1.

6 декабря (вторник):

– с 10:30 до 18:30 холодное водоснабжение приостановят на Харьковской, 114, 116, 118, 120, 129.

– 10:00 до 20:00 – по улицам Аксакова, 46, 48 и Коммунистической, 25, 38, 40, 40а, 40б.

7 декабря (среда):

– с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома на улицах Пушкина, 69, 77, 77/2, 79 и Гоголя, 25;

– с 11:00 до 21:00 – на Гафури, 13;

– с 11:00 до 24:00 – на Производственной, 2, 4.

С 10:30 7 декабря до 4:30 8 декабря горячей и холодной воды не будет в домах на проспекте Октября, 122, 122/2, 124, 126, 126/1, 128, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132.