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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:54

В Уфе на полгода перенесли срок завершения реконструкции парка «Нефтехимиков»

Подрядчик должен будет завершить работу к лету 2023 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Орджоникидзевский район Уфы

фото: Орджоникидзевский район Уфы

Реконструкция парка «Нефтехимиков» в Уфе завершится на полгода позже запланированного срока – к лету 2023 года. Это связано «со сложившейся экономической ситуацией», которая усложнила логистику, и как следствие, увеличились сроки поставки материалов и оборудования. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба администрации Орджоникидзевского района.

– По графику работы должны были завершиться 30 ноября, – передали в мэрии. – Распоряжением администрации города была установлена новая дата окончания реконструкции: планируется, что подрядчик завершит все виды работ 30 мая 2023 года.

Напомним, реконструкция парка «Нефтехимиков» началась в конце весны текущего года. Благоустройство предполагает два этапа, первый из которых и должен был завершиться к 30 ноября.