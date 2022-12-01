В Уфе свернули поиски многодетной матери, которая ушла к подруге

Фото: соцсети

В Уфе благополучно завершились поиски 34-летней Гульназ Шайхивалиевой. Напомним, 24 октября многодетная мать отправилась в гости к подруге, но обратно так и не вернулась, а ее телефон был выключен. Как рассказал взволнованный муж уфимки, его супруга сообщила, что пойдет к другой подруге, у которой недавно умер муж, поэтому она нуждается в поддержке. Однако прошла неделя, а от женщины больше не было никаких новостей. Тогда к поискам уфимки подключились волонтеры и полиции.

К счастью, вся история закончилась благополучно. Муж Гульназ Шайхивалиевой сообщил, что неделю назад его жена все же вернулась домой – живая и невредимая.

- Все хорошо, жена реально была у подруги. Уж почему не выходила на связь с нами, не знаю. Всем спасибо за помощь в поисках, - добавил мужчина.