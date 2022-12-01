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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:54

В Уфе 18-летний парень попытался подкупить инспектора после 4 неудачной сдачи экзамена на права

По данному факту ведется проверка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфе 18-летний парень попытался подкупить инспектора ГАИ после четвертой неудачной сдачи практического экзамена на водительские права. О преступлении в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Во время пятой попытки сдать экзамен молодой человек подложил в документы инспектору МРЭО пять тысяч рублей и записку с просьбой поставить оценку «Сдал». Сотрудник дорожной полиции от вознаграждения отказался, а затем сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.