УМПО получит льготный заем на 2 млрд рублей

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Завод УМПО получит льготный заем на два миллиарда рублей. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Заем под 1% годовых предоставит Фонд развития промышленности России. На данные средства планируется создать комплекс по сборке и испытаниям силовых установок для газоперекачивающих агрегатов, который рассчитывают запустить в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Новый мощности позволят повысить производительность до 50 изделий год.

Уже завершена разработка конструкторской документации изделия, идет технологическая подготовка производства, стартовало изготовление опытных образцов.