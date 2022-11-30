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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:02

В Башкирии за помощью в поиске работы обратились 80 человек из семей участников СВО

Трудоустроить удалось пока только 19 из них
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в центры занятости за помощью в поиске работы обратились 80 членов семей участников специальной военной операции

В Башкирии в центры занятости за помощью в поиске работы обратились 80 членов семей участников специальной военной операции

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии в центры занятости за помощью в поиске работы обратились 80 членов семей участников специальной военной операции. Об этом 30 ноября со ссылкой на данные начальника отдела содействия занятости населения Минтруда республики Дмитрия Ветошкина сообщил «Башфинорм».

19 человек из числа членов семей участников СВО уже удалось трудоустроить, еще 59 получили услуги про профессиональной ориентации, 25 – по социальной адаптации безработных, 34 – по психологической поддержке и девятерых направили на профессиональное обучение.