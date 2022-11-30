В Уфе спасатели достали из колеса машины истекающего кровью котенка

фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели вытащили из колеса автомобиля истекающего кровью котенка. Об этом 30 ноября сообщило Управление гражданской защиты.

В аварийном ведомстве рассказали, что в службу спасения обратился житель Сипайлово. Мужчина рассказал, что по пути домой услышал возле подъезда мяуканье. Он стал искать, откуда доносится звука. Горожанин нашел источник в колесе припаркованной машины – оттуда о помощи взывал котенок.

фото: УГЗ Уфы

– Хозяйка машины нашлась быстро, вместе они попытались вызволить застрявшего котенка, но никак не выходило, да и они боялись причинить ему вред: лапки малыша застряли между тормозным диском и суппортом, а сам он истекал кровью, – передали в УГЗ.

Прибывшие на место происшествия спасатели смогли достать несчастное животное. Сколько оно там находилось, неизвестно. Вызывавший аварийную службу мужчина и хозяйка автомобиля отвезли котенка в ветеринарную клинику.