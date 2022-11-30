Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 12:11

На границе Башкирии и Татарстана на реконструкцию закроют мост через реку Ик

Он находится в Туймазиснком районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На границе Башкирии и Татарстана в Туймазинском районе на реконструкцию закроют мост через реку Ик

На границе Башкирии и Татарстана в Туймазинском районе на реконструкцию закроют мост через реку Ик

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На границе Башкирии и Татарстана в Туймазинском районе на реконструкцию закроют мост через реку Ик (автодорога Октябрьский-Уруссу). Переправа находится в аварийном состоянии. Об этом 30 ноября сообщил начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

– На период реконструкции моста организован объезд по маршрутам Азнакаево - Ютаза-М-5 «Урал», Уруссу-Октябрьский- Абсалямово-Уба и Абсалямово-Александровка, – передали руководитель региональной дорожной полиции.

ГИБДД РБ

ГИБДД РБ

Севастьянов попросил водителей заранее планировать свой маршрут.