Врачи в Башкирии спасли едва не погибших во время родов женщину и ее ребенка

фото: Минздрав РБ

В Башкирии врачи спасли женщину и ее ребенка, едва не погибших во время родов. Роженица сначала попала в реанимацию, а затем впала в кому. Об этом 30 ноября сообщило министерство здравоохранения республики.

Как рассказали в ведомстве, во время беременности жительница города Октябрьского Руфина заболела бактериальной пневмонией, но сразу в больницу обращаться не стала. При родах инфекция дала осложнения, и практически все внутренние органы женщины перестали работать. Сильнее всего пострадало сердце.

Из родного города Руфину санавиацией доставили в Уфу – в республиканский кардиоцентр. Главврач медучреждения отметила, что специалистам пришлось стимулировать каждый орган пациентке. Только на третий день она стала отходить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Молодую мать спасали коллективы сразу четырех больниц. По видеосвязи свои консультации давали врачи федеральных центров из Москвы. Сейчас жизни Руфины ничего не угрожает, но ей предстоит долгий курс реабилитации. Малыша удалось спасти усилиями врачей города Октябрьского. Ребенок вместе с матерью уже находятся дома.