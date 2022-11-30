В Башкирии после пожара госпитализировали двух 18-летних парней

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 30 ноября, в башкирском городе Бирск произошел пожар, после которого были госпитализированы два молодых человека. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в жилом доме на улице Чеверева. Ликвидировать пожар удалось меньше чем за 10 минут. Из опасной зоны было эвакуировано пять человек, среди них – двое детей. При самостоятельной эвакуации двое 18-летних парней получили колото-резаные раны, обоих госпитализированы в городскую больницу центральную больницу.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются дознаватель МЧС.