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НовостиОбщество30 ноября 2022 3:37

В Башкирии поймали 20 пьяных водителей

За сутки выявлено более 1500 нарушений
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали два десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как сообщила ведомство, за минувшие 24 часа в республике было зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили увечья.

Сотрудники региональной дорожной полиции за прошедший день выявили на дорогах Башкирии более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали 20 нетрезвых водителей.