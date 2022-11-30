В Башкирии поймали 20 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали два десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как сообщила ведомство, за минувшие 24 часа в республике было зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили увечья.

Сотрудники региональной дорожной полиции за прошедший день выявили на дорогах Башкирии более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали 20 нетрезвых водителей.