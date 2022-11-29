В Уфе для бомжей открыли круглосуточный пункт обогрева

Фото: mintrud.bashkortostan.ru

В Калининском районе Уфы открылся круглосуточный пункт обогрева для бездомных граждан. Об этом рассказала пресс-служба Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Пункт был обустроен в парке Калинина в рамках проекта «Голос НАШих улиц», который реализуется Центром социальной адаптации «Актау» на средства Фонда президентских грантов при поддержке Минсемьи региона и мэрии башкирской столицы.

Пункт представляет собой две отапливаемые армейские палатки, которые могут вместить в себя одновременно до 50 человек.

– Здесь они [бездомные] могут и погреться, и остаться на ночлег, и попить горячего чаю, и получить психологическую поддержку. В настоящее время мы ведем переговоры с городскими столовыми по поводу организации для наших подопечных горячего питания, – расскзал руководитель центра «Актау» Александр Стовбчатый.