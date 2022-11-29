С 1 декабря коммунальные услуги в Башкирии подорожают на 9%

В Башкирии с четверга, 1 декабря, тарифы на весь набор коммунальных услуг вырастут максимум на 9%.

В Башкирии с четверга, 1 декабря, тарифы на весь набор коммунальных услуг вырастут максимум на 9%. Об этом 29 ноября сообщил региональный Госкомтариф.

В ведомстве передали, что плата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и услуги операторов по вывозу мусора вырастет не более чем на 9%, за газ – на 8,5%.

– Для нашей республики средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен на уровне 9% и предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%, – передали в Госкомтарифе. – Предельный индекс – это не предельная величина роста тарифа на коммунальную услугу, а максимальная величина роста совокупной платы за весь набор коммунальных услуг за месяц.

В ведомстве отметили, что изначально индексация тарифов должна была пройти с 1 июля 2023 года, однако федеральное правительство перенесло ее на 1 декабря текущего. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.