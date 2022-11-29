Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 1 декабря, жители Уфы смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

В лайфстайл-центре «Башкирия» (улица Менделеева, 205А) с 13:00 до 19:00 пройдут открытые лекции сотрудников Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и организации «Позитивная среда».

У посетителей будет возможность не только задать вопрос врачам, психологам и специалистам соцподдержки, но и абсолютно бесплатно сдать тест на ВИЧ, результат которого будет предоставлен в течение пяти минут.