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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:25

Жители Уфы смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Такая возможность будет предоставлена в грядущую пятницу
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 1 декабря, жители Уфы смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

В лайфстайл-центре «Башкирия» (улица Менделеева, 205А) с 13:00 до 19:00 пройдут открытые лекции сотрудников Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и организации «Позитивная среда».

У посетителей будет возможность не только задать вопрос врачам, психологам и специалистам соцподдержки, но и абсолютно бесплатно сдать тест на ВИЧ, результат которого будет предоставлен в течение пяти минут.