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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:25

Размер платы за капремонт в Башкирии могут увеличить на 20% в 2023 году

На заседании местного парламента такое повышение тарифа подверглось критике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Размер взносов за капитальный ремонт в Башкирии могут увеличить на 18-20%

Размер взносов за капитальный ремонт в Башкирии могут увеличить на 18-20%

Размер взносов за капитальный ремонт в Башкирии могут увеличить на 18-20%. Об этом на заседании регионального парламента 29 ноября сообщил руководитель регионального фонда капремонта Павел Сафонов. По его словам, соответствующий проект постановления проходит согласование в местном правительстве.

Как рассказали в «Ъ-Уфа», вице-спикер Госсобрания-Курултая Рустем Ахмадинуров во время заседания возмутился планами поднять плату за капремонт. Он назвал это повышение «очень большим» и попросил главу регионального фонда «спуститься на землю». Сафонов в свою очередь заявил, что предлагаемые тарифы экономически обоснованы.