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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:06

Детям участников СВО в Башкирии выдадут сертификаты на обучение в колледжах

Соответствующее постановление 29 ноября подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Детям участников специальной военной операции из Башкирии выдадут сертификаты на обучение в колледжах

Детям участников специальной военной операции из Башкирии выдадут сертификаты на обучение в колледжах

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Детям участников специальной военной операции из Башкирии выдадут сертификаты на обучение в колледжах. Соответствующее постановление 29 ноября подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

В документе сказано, что сертификат будет действовать, если ребенок участника СВО впервые получает среднее профессиональное образование на основании договора платных услуг. Финансовое обеспечение льготы осуществляется ежегодно. Она предоставляется на любом курсе и только на одну профессию или специальность. Деньги на оплату сертификата будут выделять из бюджета Башкирии.