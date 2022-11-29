В Башкирии оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства детсада

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В Салаватском районе Башкирии оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства детсада. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, в октябре 2021 республиканское Управление капитального строительства заключило госконтракт на строительство детского сада на 190 мест в селе Янгантау. Сумма договора составила более 25 миллионов рублей.

Подрядная организация не выполнила работу в срок, и они не завершены до сих пор. В связи с этим директор предприятия был привлечен к административной ответственности по статье за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Он был оштрафован на 200 тысяч рулей.

– Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, – сообщила прокуратура.