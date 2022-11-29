В Башкирии в последний день осени ожидаются морозы до -27°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 30 ноября, ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-служба регионального МЧС.

В последний день осени в республике прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие снегопады. Ветер будет северный, северо-восточный два-семь метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -15, -20°, а на востоке республики до -22, -27°. Днем будет ощутимо теплее, воздух прогреется до -8, -13°, а на востоке – до -18°.

Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и снежных накатов. Ночью и утром ожидается туман, видимость ухудшится до 500-1000 метров.